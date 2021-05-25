***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 16:07
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937714
BIST
15:551.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,84
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.440
15:558,4322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4353
En Düşük
8,3771
15:5510,3429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0921
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3429
En Düşük
10,2454
15:55509,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,52
|Açılış
|: 509,88
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,66
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:55
|SAYAS
|30,80
|64.072.565
|% 10,00
|
|BURVA
|28,88
|14.077.444
|% 9,98
|
|TRILC
|47,18
|137.217.940
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.989.006
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|980.507
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.253.838
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.658.225
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|56.408.027
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.524.310
|% -9,88
|
|GARAN
|8,14
|1.197.448.093
|% 0,74
|
|KARSN
|5,04
|794.343.660
|% 0,00
|
|EREGL
|18,98
|433.342.996
|% -1,30
|
|KRDMD
|7,98
|405.762.076
|% -0,62
|
|THYAO
|13,32
|396.435.349
|% -1,11
|
|KARSN
|5,04
|794.343.660
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|1.197.448.093
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,96
|231.694.611
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,17
|205.187.526
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,15
|220.411.736
|% 0,00
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4310
|8,4322
|% 0,51
|
|Euro
|10,3345
|10,3429
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,8891
|11,9487
|% 0,42
|
|Frank
|9,3648
|9,4212
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2401
|2,2513
|% 0,44
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,94
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.418
|15,00
|
|Tam
|3.351
|3.438
|18,53
|
|Yarım
|1.620
|1.663
|8,96
|
|Çeyrek
|812
|832
|4,48
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|-0,25
|
Seans Raporu
15:55
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16:07MARKA
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 364, 487 adet işlem
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16:05BTCIM
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 930 adet işlem
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 03 kaybederek (% -0.32 ) 1, 255
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16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESCOM, BURVA, TRILC, OZRDN, SAYAS
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16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, DERHL, KUTPO, GSDDE, ETILR