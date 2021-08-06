***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 16:20
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955362
BIST
16:141.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:148,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0983
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:1410,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0526
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:14492,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,62
|Açılış
|: 492,57
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,66
BIST En Aktif Hisseler16:14
|SAFKR
|9,35
|67.661.383
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|54.203.926
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.137.688
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.476.952
|% 9,96
|
|KRONT
|49,64
|110.442.011
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.372.293
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.660.273
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|94.426.091
|% -9,46
|
|KRSTL
|1,86
|13.082.623
|% -6,53
|
|GARAN
|9,26
|1.709.248.996
|% 0,00
|
|GENIL
|13,00
|776.137.688
|% 9,98
|
|SISE
|8,02
|661.605.802
|% 1,91
|
|THYAO
|12,76
|620.397.960
|% 0,00
|
|SASA
|30,00
|602.243.353
|% 1,15
|
|GARAN
|9,26
|1.709.248.996
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|272.842.115
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,82
|192.288.677
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|295.904.107
|% -4,68
|
|SISE
|8,02
|661.605.802
|% 1,91
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6144
|8,6182
|% 1,15
|
|Euro
|10,1543
|10,1595
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,9455
|12,0054
|% 0,97
|
|Frank
|9,4315
|9,4883
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2932
|2,3047
|% 1,25
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-31,09
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.256
|3.305
|-23,00
|
|Tam
|3.245
|3.330
|-19,81
|
|Yarım
|1.568
|1.611
|-9,58
|
|Çeyrek
|787
|806
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,14
|72,14
|0,85
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Seans Raporu
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