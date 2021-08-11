***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:44
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957323
BIST
17:341.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -21,18
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:348,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0521
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:3410,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0810
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:34484,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 7,29
|Açılış
|: 484,78
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:34
|MARKA
|5,06
|3.130.936
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.259
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.051.538
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.542
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.448.582
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|101.253.750
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.627.913
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|373.440
|% -9,93
|
|EDATA
|15,95
|26.493.520
|% -8,86
|
|KRDMD
|8,06
|1.903.051.238
|% 0,62
|
|GARAN
|9,04
|1.401.384.583
|% -0,77
|
|EREGL
|19,25
|1.103.832.549
|% -2,33
|
|SISE
|8,36
|1.080.568.621
|% -0,36
|
|GENIL
|15,30
|991.166.087
|% -2,73
|
|KRDMD
|8,06
|1.903.051.238
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,43
|424.847.841
|% -2,41
|
|GARAN
|9,04
|1.401.384.583
|% -0,77
|
|SISE
|8,36
|1.080.568.621
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,83
|231.946.834
|% -1,08
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6486
|8,6507
|% 0,61
|
|Euro
|10,1536
|10,1747
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,9545
|12,0144
|% 0,88
|
|Frank
|9,3478
|9,4041
|% 0,85
|
|Riyal
|2,3004
|2,3119
|% 0,74
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|14,68
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|70,04
|70,04
|-0,59
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:43NETAS
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 619 adet işlem
-
17:42ZOREN
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 667, 060 adet işlem
-
17:41EDATA
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 16.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 610, 736 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 38 kaybederek (% -1.45 ) 1, 524
-
17:40XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 13, 971.00 milyon TL de