***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2021 17:22
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964118
BIST
17:201.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,62
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
17:208,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0993
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
17:2010,0462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0737
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0604
En Düşük
9,9414
17:20480,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,41
|Açılış
|: 480,65
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GARFA
|9,35
|6.301.010
|% 10,00
|
|FRIGO
|19,86
|59.362.913
|% 9,97
|
|TEZOL
|16,77
|2.409.497
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.156.625
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.912.277
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.563.399
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.151.171
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,47
|1.481.972.759
|% 0,42
|
|THYAO
|12,32
|698.834.009
|% 0,49
|
|KOZAL
|95,65
|478.792.141
|% -3,14
|
|BIOEN
|35,58
|448.438.378
|% 1,43
|
|TUPRS
|108,60
|441.265.014
|% -0,55
|
|GARAN
|9,47
|1.481.972.759
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,47
|348.898.924
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|145.045.072
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|107.056.347
|% -2,08
|
|KRDMD
|6,89
|421.163.767
|% -1,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5211
|8,5262
|% 1,18
|
|Euro
|10,0380
|10,0462
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,6842
|11,7428
|% 0,47
|
|Frank
|9,1540
|9,2091
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2625
|2,2739
|% 0,99
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-42,36
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|3.184
|3.232
|-43,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,21
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,70
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:32IHGZT
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 125, 118 adet işlem
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17:31XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 9, 978.00 milyon TL de
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17:30CRFSA
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 163 adet işlem
-
17:29DERHL
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 648 adet işlem
-
17:28DERHL
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 398 adet işlem