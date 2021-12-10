***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 15:25
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRSTL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982660
BIST
16:112.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -13,33
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:1113,9190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1318
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:1115,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1126
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
16:11793,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,19
|Açılış
|: 793,43
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:11
|HEDEF
|5,39
|76.027.393
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.876.512
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.683.419
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.209.616
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|SISE
|15,63
|2.085.165.618
|% 1,49
|
|KRDMD
|10,48
|1.905.910.070
|% -0,19
|
|GARAN
|11,72
|1.344.603.235
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,49
|950.589.066
|% -1,58
|
|PETKM
|9,10
|2.295.721.205
|% 1,79
|
|TSKB
|1,57
|349.835.255
|% -3,68
|
|THYAO
|22,40
|4.379.463.339
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,52
|671.603.616
|% -2,49
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9013
|13,9190
|% 0,96
|
|Euro
|15,6565
|15,7084
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,3078
|18,3996
|% 0,73
|
|Frank
|14,9811
|15,0714
|% 0,75
|
|Riyal
|3,6951
|3,7137
|% 0,83
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,31
|
|Altın Gr.
|792
|792
|4,57
|
|Cumhuriyet
|5.248
|5.327
|33,00
|
|Tam
|5.222
|5.355
|33,00
|
|Yarım
|2.524
|2.590
|15,96
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,05
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,77
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:21TUREX
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 15.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 593 adet işlem
-
16:18ATEKS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 40.50 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 246 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 32, 219.00 milyon TL de
-
16:17ELITE
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 25.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 608 adet işlem
-
16:16ICBCT
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 816, 617 adet işlem