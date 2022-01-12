***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 10:20
***KRSTL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRSTL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992918
BIST
13:132.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 22,48
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
13:1313,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0236
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
13:1315,7239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0242
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
13:13809,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,72
|Açılış
|: 809,06
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler13:11
|EMNIS
|23,90
|965.273
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|773.320
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|156.413.164
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.393.699
|% 9,84
|
|DOBUR
|118,60
|20.072.834
|% 9,81
|
|BASCM
|9,73
|100.537
|% -8,98
|
|GEDZA
|20,08
|23.987.886
|% -4,83
|
|CELHA
|8,47
|10.458.205
|% -4,29
|
|PENTA
|336,00
|28.076.307
|% -4,00
|
|SNPAM
|8,51
|45.448
|% -3,84
|
|EKGYO
|2,39
|167.027.237
|% 0,84
|
|TURSG
|5,53
|145.330.521
|% 5,13
|
|PGSUS
|106,70
|94.818.995
|% 1,04
|
|ODAS
|1,37
|84.828.900
|% 0,00
|
|SOKM
|14,86
|68.044.327
|% 3,27
|
|EKGYO
|2,39
|167.027.237
|% 0,84
|
|ODAS
|1,37
|84.828.900
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,65
|45.266.477
|% -1,79
|
|TURSG
|5,53
|145.330.521
|% 5,13
|
|PEKGY
|0,95
|17.310.469
|% 2,15
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8217
|13,8292
|% 0,16
|
|Euro
|15,7066
|15,7249
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,8121
|18,9065
|% 0,33
|
|Frank
|14,9322
|15,0221
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6769
|3,6953
|% 0,33
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-5,30
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,04
|
|Cumhuriyet
|5.361
|5.442
|31,00
|
|Tam
|5.338
|5.473
|38,55
|
|Yarım
|2.580
|2.648
|18,65
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,33
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,00
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|-0,05
|