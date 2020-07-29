***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAbaküs Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi09/07/2020Tescil Tarihi22/07/2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su27/07/2020-10126AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.(Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş) 09/07/2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22/07/2020 tarihinde tescil edilerek 27/07/2019 tarih ve 10126 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863642BIST