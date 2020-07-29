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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.07.2020 18:38
GÜNCEL HABERLER



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09/07/2020
Tescil Tarihi
22/07/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27/07/2020-10126
Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Abaküs  Bağımsız Denetim A.Ş.(Abaküs  Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş)  09/07/2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22/07/2020 tarihinde tescil edilerek 27/07/2019 tarih ve 10126 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863642


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KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0308 9,0761 % 1,05  
Frank 7,6136 7,6595 % 1,23  
Riyal 1,8563 1,8656 % 0,76  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 1,54  
Altın Gr. 439 440 2,70  
Cumhuriyet 2.882 2.924 28,70  
Tam 2.969 3.014 36,20  
Yarım 1.441 1.467 13,30  
Çeyrek 723 736 8,00  
Gümüş.Ons 24,15 24,19 -0,24  
Gümüş Gr. 5,42 5,42 -0,02  
B. Petrol 44,05 44,05 0,44  
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