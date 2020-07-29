***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.07.2020 18:38
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09/07/2020
Tescil Tarihi
22/07/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27/07/2020-10126
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.(Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş) 09/07/2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22/07/2020 tarihinde tescil edilerek 27/07/2019 tarih ve 10126 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863642
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1204
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05440,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,47
|Açılış
|: 440,33
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,93
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0308
|9,0761
|% 1,05
|
|Frank
|7,6136
|7,6595
|% 1,23
|
|Riyal
|1,8563
|1,8656
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,54
|
|Altın Gr.
|439
|440
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.882
|2.924
|28,70
|
|Tam
|2.969
|3.014
|36,20
|
|Yarım
|1.441
|1.467
|13,30
|
|Çeyrek
|723
|736
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKMGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 38.72 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 465 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAL, HALKB
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 03 kaybederek (% -2.27 ) 1, 034
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TKURU, KSTUR, YONGA
-
17:57
VKFYO, ATLAS, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında