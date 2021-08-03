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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.08.2021 15:40



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03/08/2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugün (03/08/2021) yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Abaküs  Bağımsız Denetim A.Ş. Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954415


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