***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.08.2021 15:40
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03/08/2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün (03/08/2021) yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. Olağan Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954415
BIST
15:461.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:468,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0612
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
15:4610,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1020
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0251
En Düşük
9,8542
15:46489,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,57
|Açılış
|: 489,29
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
489,68
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:44
|IDGYO
|3,63
|11.661.706
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.051.535
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.523.955
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.432.407
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.465.259
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.703.300
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,46
|146.620.996
|% -6,52
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|KUYAS
|2,58
|23.067.946
|% -5,49
|
|GARAN
|8,71
|1.072.441.871
|% 1,87
|
|EREGL
|20,06
|756.896.777
|% 1,83
|
|SISE
|7,77
|743.203.294
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,43
|596.743.937
|% 0,41
|
|THYAO
|12,73
|467.048.760
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,43
|596.743.937
|% 0,41
|
|GARAN
|8,71
|1.072.441.871
|% 1,87
|
|ODAS
|1,32
|138.736.470
|% 0,76
|
|KARSN
|4,06
|399.429.543
|% -1,46
|
|SISE
|7,77
|743.203.294
|% 0,65
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4073
|8,4110
|% 0,76
|
|Euro
|9,9963
|10,0025
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6783
|11,7369
|% 1,04
|
|Frank
|9,2803
|9,3362
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2371
|2,2483
|% 0,81
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,85
|
|Altın Gr.
|489
|490
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|11,71
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|5,67
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,05
|
|B. Petrol
|71,84
|71,84
|-1,05
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:57KRSTL
Yüzde 5.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 567, 291 adet işlem
-
15:56EMKEL
Yüzde 6.10 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 654, 026 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EREGL, BIMAS
-
15:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 63 artarak (% 0.46 ) 1, 241
-
15:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DAGI, VKING, KTSKR, IDGYO, AGYO, DAGHL