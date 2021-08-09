***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/08/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAbaküs Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2021-31/12/2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03/08/2021Tescil Tarihi06/08/2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su09/08/2021-10383AçıklamalarŞirketimizin 2021yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş 03/08/2021 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06/08/2021 tarihinde tescil edilerek 09/08/2021 tarih ve 10383 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956161BIST