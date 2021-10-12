***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.10.2021 18:21
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesindeki SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ başlıklı 6.madde değişikliği, 11/10/2021 tarih 10427 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup değişikliğin yer aldığı esas sözleşmemiz ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 11/10/2021 11/10/2021 10427
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970041
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
18:059,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0337
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
18:0510,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0388
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
18:05511,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,98
|Açılış
|: 511,73
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|23,76
|244.221.597
|% 10,00
|
|PENTA
|192,50
|19.317.498
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.361.898
|% 9,97
|
|GSDDE
|4,30
|44.187.700
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|605.537
|% 9,97
|
|KERVN
|0,63
|3.446.040
|% -10,00
|
|PRKAB
|21,30
|65.423.044
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|128.390.354
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.650.913
|% -9,95
|
|MAALT
|180,00
|69.367.329
|% -8,72
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ASELS
|16,34
|1.371.308.624
|% 3,29
|
|THYAO
|14,00
|1.194.235.462
|% -1,41
|
|SASA
|27,58
|832.437.768
|% -0,79
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,43
|677.040.109
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,83
|397.842.472
|% 2,23
|
|GARAN
|9,50
|1.828.411.374
|% 0,64
|
|ODAS
|1,49
|183.720.018
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,80
|772.376.097
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0342
|9,0371
|% 0,40
|
|Euro
|10,4308
|10,4352
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,2568
|12,3183
|% 0,47
|
|Frank
|9,6739
|9,7322
|% 0,12
|
|Riyal
|2,4029
|2,4149
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|7,44
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,29
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem