***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesindeki SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ başlıklı 6.madde değişikliği, 11/10/2021 tarih 10427 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup değişikliğin yer aldığı esas sözleşmemiz ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 11/10/2021 11/10/2021 10427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970041BIST