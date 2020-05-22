***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 38.967.786 31.112.108Satışların Maliyeti14 -34.523.772 -27.713.133TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.444.014 3.398.975BRÜT KAR (ZARAR)4.444.014 3.398.975Genel Yönetim Giderleri-2.396.857 -1.782.115Pazarlama Giderleri-456.197 -918.264Araştırma ve Geliştirme Giderleri-36.485 -35.381Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.466.121 1.688.373Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -529.888 -813.939ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.490.708 1.537.649FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.490.708 1.537.649Finansman Gelirleri16 27.361 591.268Finansman Giderleri16 -182.016 -1.373.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.336.053 754.926Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-843.072 -219.697Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -19.005 -28.025Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -824.067 -191.672SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.492.981 535.229DÖNEM KARI (ZARARI)1.492.981 535.229Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -22.299 -6.616Ana Ortaklık Payları18 1.515.280 541.845Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına Kazanç 0,01560000 0,00560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.068.389 -22.741.691Dönem Karı (Zararı)1.492.981 535.229Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 1.492.981 535.229Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.758.706 1.706.362Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler628.855 611.613Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler140.851 109.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler142.774 100.083Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.923 9.388Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler145.928 765.581Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-27.361 -591.268Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 173.289 1.356.849Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 843.072 219.697İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.301.071 -24.838.028Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.725.391 -14.321.620İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.411.963 -11.370.237İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.686.572 -2.951.383Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.204.631 -410.496İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.204.631 -410.496Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.079.638 -1.015.548Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-504.319 -385.678Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.736.489 -14.591.581İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)84.040 82.410İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.652.449 -14.673.991Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)167.153 196.891İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.900.004 5.690.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.185.521 5.488.264Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)714.483 201.740Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.049.384 -22.596.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -60.884Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.005 -84.370YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-665.883 -111.863Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-665.883 -111.863Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -665.883 -111.863FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.608 39.893.230Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 47.928.971Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 47.928.971Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri194.536 -7.270.160Kredilerden Nakit Girişleri194.536 -7.270.160Ödenen Faiz16 -173.289 -1.356.849Alınan Faiz27.361 591.268YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.685.664 17.039.676NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.685.664 17.039.676DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.380.472 5.717.126DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.694.808 22.756.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.694.808 13.380.472Ticari Alacaklar5 83.179.692 66.454.301İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar72.278.918 51.866.955İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.900.774 14.587.346Diğer Alacaklar6 1.882.586 7.087.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.882.586 7.087.217Stoklar7 29.266.541 26.186.903Peşin Ödenmiş Giderler11 730.305 227.404Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar163.948 161.457Diğer Dönen Varlıklar12 2.373.281 7.558.802ARA TOPLAM128.291.161 121.056.556TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.291.161 121.056.556DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.175.000 1.175.000Maddi Duran Varlıklar8 28.893.719 28.842.616Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.195.938 5.210.013Şerefiye5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar150.681 164.756Peşin Ödenmiş Giderler11 5.001.418 5.000.000Ertelenmiş Vergi Varlığı17 6.354.803 7.197.531TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.620.878 47.425.160TOPLAM VARLIKLAR174.912.039 168.481.716KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.086.747 5.028.010İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.086.747 5.028.010Banka Kredileri4 5.086.747 5.028.010Ticari Borçlar5 31.945.965 28.209.476İlişkili Taraflara Ticari Borçlar108.361 24.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar31.837.604 28.185.155Diğer Borçlar6 118 118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 140.000 271.393Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 19.005 18.437Kısa Vadeli Karşılıklar774.263 627.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar677.077 509.924Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar97.186 117.686Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.802.778 936.402ARA TOPLAM39.768.876 35.091.446TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.768.876 35.091.446UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.166.393 8.030.594İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.166.393 8.030.594Banka Kredileri4 8.166.393 8.030.594Uzun Vadeli Karşılıklar1.742.627 1.599.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.742.627 1.599.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 1.572.006 1.590.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.481.026 11.221.114TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.249.902 46.312.560ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.400.461 121.885.181Ödenmiş Sermaye13 96.000.000 96.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.242.747 1.242.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.919.769 11.919.769Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.919.769 11.919.769Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 11.959.882 11.959.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -40.113 -40.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -7.776.528 -8.428.427Net Dönem Karı veya Zararı18 1.515.280 651.899Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 261.676 283.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR123.662.137 122.169.156TOPLAM KAYNAKLAR174.912.039 168.481.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407Transferler13 -9.318.075 9.318.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.386 651.899 712.285 37.493 749.778Sermaye Arttırımı13 47.928.516 455 47.928.971 0 47.928.971Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Transferler13 651.899 -651.899Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.515.280 1.515.280 -22.299 1.492.981Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 1.515.280 123.400.461 261.676 123.662.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 1.492.981 535.229DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.492.981 535.229Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -22.299 -6.616Ana Ortaklık Payları18 1.515.280 541.845http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846633BIST