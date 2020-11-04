***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 153.348.195 114.187.075 66.409.808 40.835.305Satışların Maliyeti14 -140.668.015 -105.608.166 -62.678.350 -37.162.606TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.680.180 8.578.909 3.731.458 3.672.699BRÜT KAR (ZARAR)12.680.180 8.578.909 3.731.458 3.672.699Genel Yönetim Giderleri-5.647.345 -5.178.632 -1.420.188 -2.015.847Pazarlama Giderleri-1.560.286 -1.677.128 -914.565 -512.352Araştırma ve Geliştirme Giderleri-90.775 -69.322 -27.537 -12.491Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.850.108 3.370.913 2.073.242 538.015Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.040.826 -2.078.250 -900.265 -436.537ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.191.056 2.946.490 2.542.145 1.233.487Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.531 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.202.587 2.946.490 2.542.145 1.233.487Finansman Gelirleri82.673 1.175.472 5.691 160.389Finansman Giderleri16 -2.101.479 -3.598.628 -446.922 -229.874SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.183.781 523.334 2.100.914 1.164.002Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.074.972 -269.292 -482.955 -61.510Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -100.161 -90.748 -43.398 -13.080Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.974.811 -178.544 -439.557 -48.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.108.809 254.042 1.617.959 1.102.492DÖNEM KARI (ZARARI)18 4.108.809 254.042 1.617.959 1.102.492Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -56.269 -47.491 -14.566 -19.776Ana Ortaklık Payları18 4.165.078 301.533 1.632.525 1.122.268Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazan 18 0,04280000 0,00260000 0,01690000 0,01150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-913.686 -25.854.862Dönem Karı (Zararı)4.108.809 254.042Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 4.108.809 254.042Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.371.829 4.966.759Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.880.271 1.849.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler438.514 446.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler364.441 437.251Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler74.073 9.186Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.989.603 2.401.102Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-82.673 -1.175.472Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 2.072.276 3.576.574Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.074.972 269.292Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.531 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-11.531 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.316.618 -30.607.143Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.810.944 -29.857.088İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.290.909 -28.732.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.479.965 -1.124.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.717.061 -640.531İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.717.061 -640.531Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.582.710 -1.959.947Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-170.959 151.530Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.292.383 131.570İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)113.472 254.239İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.178.911 -122.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)113.202 255.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.125.349 1.311.491Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)312.085 1.347.315Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)813.264 -35.824Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-835.980 -25.386.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-77.706 -232.833Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -235.687YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-888.004 -1.123.962Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.531 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.531 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-899.535 -1.123.962Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -878.535 -1.123.962Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.726.576 37.442.720Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 47.928.971Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 47.928.971Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.736.973 -8.085.149Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.736.973 -8.085.149Ödenen Faiz16 -2.072.276 -3.576.574Alınan Faiz82.673 1.175.472YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.528.266 10.463.896NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.528.266 10.463.896DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 13.380.472 5.717.126DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.852.206 16.181.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.852.206 13.380.472Ticari Alacaklar5 93.265.245 66.454.301İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar86.157.864 51.866.955İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.107.381 14.587.346Diğer Alacaklar6 2.370.156 7.087.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.370.156 7.087.217Stoklar7 30.769.613 26.186.903Peşin Ödenmiş Giderler11 353.793 227.404Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar50.171 161.457Diğer Dönen Varlıklar12 7.246.717 7.558.802ARA TOPLAM141.907.901 121.056.556TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR141.907.901 121.056.556DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.175.000 1.175.000Maddi Duran Varlıklar8 27.885.411 28.842.616Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.186.483 5.210.013Şerefiye5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar141.226 164.756Peşin Ödenmiş Giderler11 5.044.570 5.000.000Ertelenmiş Vergi Varlığı17 5.125.917 7.197.531TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.417.381 47.425.160TOPLAM VARLIKLAR186.325.282 168.481.716KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.356.988 5.028.010İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.356.988 5.028.010Banka Kredileri4 5.356.988 5.028.010Ticari Borçlar5 42.501.859 28.209.476İlişkili Taraflara Ticari Borçlar137.793 24.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar42.364.066 28.185.155Diğer Borçlar6 118 118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 140.000 271.393Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 81.386 18.437Kısa Vadeli Karşılıklar720.312 627.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar623.126 509.924Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar97.186 117.686Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.901.559 936.402ARA TOPLAM50.702.222 35.091.446TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.702.222 35.091.446UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.964.643 8.030.594İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.964.643 8.030.594Banka Kredileri4 5.964.643 8.030.594Uzun Vadeli Karşılıklar1.886.588 1.599.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.886.588 1.599.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 1.493.864 1.590.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.345.095 11.221.114TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER60.047.317 46.312.560ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar126.050.259 121.885.181Ödenmiş Sermaye13 96.000.000 96.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.242.747 1.242.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.919.769 11.919.769Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.919.769 11.919.769Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 11.959.882 11.959.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -40.113 -40.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -7.776.528 -8.428.427Net Dönem Karı veya Zararı18 4.165.078 651.899Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 227.706 283.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR126.277.965 122.169.156TOPLAM KAYNAKLAR186.325.282 168.481.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407Transferler13 -9.318.075 9.318.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)301.533 301.533 -47.491 254.042Sermaye Arttırımı47.928.516 455 47.928.971 0 47.928.971Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -100.499 1.299.461 -8.428.427 301.533 121.474.429 198.991 121.673.420Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Transferler13 651.899 -651.899Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.165.078 4.165.078 -56.269 4.108.809Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 4.165.078 126.050.259 227.706 126.277.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 4.108.809 254.042 1.617.959 1.102.492DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.108.809 254.042 1.617.959 1.102.492Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -56.269 -47.491 -14.566 -19.776Ana Ortaklık Payları18 4.165.078 301.533 1.632.525 1.122.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886224BIST