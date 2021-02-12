***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 192.510.425 144.654.606Satışların Maliyeti20 -181.237.905 -134.106.579TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.272.520 10.548.027BRÜT KAR (ZARAR)11.272.520 10.548.027Genel Yönetim Giderleri21 -5.360.534 -5.381.406Pazarlama Giderleri21 -1.748.357 -2.065.247Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -119.857 -118.817Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 6.052.603 4.200.169Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.743.165 -2.397.126ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.353.210 4.785.600Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 212.463 82.684FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.565.673 4.868.284Finansman Gelirleri25 91.932 1.214.847Finansman Giderleri26 -2.191.718 -5.043.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.465.887 1.039.166Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-320.224 -349.774Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -191.219 -109.523Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -129.005 -240.251SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.145.663 689.392DÖNEM KARI (ZARARI)5.145.663 689.392Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 11.451 37.493Ana Ortaklık Payları28 5.134.212 651.899Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 28 0,05360000 0,00720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.949.655 -20.845.063Dönem Karı (Zararı)5.145.663 689.392Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 5.145.663 689.392Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.280.186 7.095.956Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-12 2.505.676 2.473.112Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler599.049 556.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 462.714 564.686Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler136.335 -7.846Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.067.698 3.798.914Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -91.932 -1.214.847Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 2.159.630 5.013.761Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-45.000 -57.684Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 -45.000 -57.684Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 320.226 349.774Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-167.463 -25.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -167.463 -25.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.298.331 -28.112.909Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.130.764 -22.703.224İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.540.766 -21.004.825İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.589.998 -1.698.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.802.810 -846.242İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.802.810 -846.242Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.035.072 -3.096.194Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.229.475 45.789Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.409.826 -1.407.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)189.537 24.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.599.363 -1.431.878Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)91.835 83.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.649.367 -188.681Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.980.439 -278.933Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)331.072 90.252Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.127.518 -20.327.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -77.703 -264.960Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -100.160 -252.542YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-905.882 -1.288.024Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri167.463 25.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri167.463 25.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.073.345 -1.313.024Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -1.052.345 -1.289.858Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -21.000 -23.166FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.893.204 29.796.433Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 47.928.971Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 0 47.928.971Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.825.506 -14.333.624Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -4.825.506 -14.333.624Ödenen Faiz26 -2.159.630 -5.013.761Alınan Faiz25 91.932 1.214.847YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.849.431 7.663.346NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.849.431 7.663.346DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.380.472 5.717.126DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.531.041 13.380.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.531.041 13.380.472Ticari Alacaklar6 56.323.537 66.454.301İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar49.326.189 51.866.955İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.997.348 14.587.346Diğer Alacaklar7 2.284.407 7.087.217İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.284.407 7.087.217Stoklar8 32.221.975 26.186.903Peşin Ödenmiş Giderler16 92.487 227.404Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 6.684 161.457Diğer Dönen Varlıklar18 9.539.241 7.558.802ARA TOPLAM111.999.372 121.056.556TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR111.999.372 121.056.556DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.220.000 1.175.000Maddi Duran Varlıklar10 41.353.713 28.842.616Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.170.679 5.210.013Şerefiye11 5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 125.422 164.756Peşin Ödenmiş Giderler16 13.364.392 5.000.000Ertelenmiş Vergi Varlığı27 7.075.772 7.197.531TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.184.556 47.425.160TOPLAM VARLIKLAR180.183.928 168.481.716KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.412.063 5.028.010İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.412.063 5.028.010Banka Kredileri5 5.412.063 5.028.010Ticari Borçlar6 24.799.650 28.209.476İlişkili Taraflara Ticari Borçlar213.858 24.321İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar24.585.792 28.185.155Diğer Borçlar118 118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 140.000 271.393Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 91.059 18.437Kısa Vadeli Karşılıklar678.944 627.610Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 601.759 509.924Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 77.185 117.686Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 1.439.368 936.402ARA TOPLAM32.561.202 35.091.446TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.561.202 35.091.446UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.821.035 8.030.594İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.821.035 8.030.594Banka Kredileri5 2.821.035 8.030.594Uzun Vadeli Karşılıklar2.297.561 1.599.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 2.297.561 1.599.852Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.925.785 1.590.668TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.044.381 11.221.114TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.605.583 46.312.560ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar139.282.919 121.885.181Ödenmiş Sermaye19 96.000.000 96.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 1.242.747 1.242.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.183.295 11.919.769Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.183.295 11.919.769Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 24.473.566 11.959.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -290.271 -40.113Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -7.776.528 -8.428.427Net Dönem Karı veya Zararı28 5.134.212 651.899Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 295.426 283.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR139.578.345 122.169.156TOPLAM KAYNAKLAR180.183.928 168.481.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.071.484 19.199.732 1.242.292 11.959.882 -100.499 1.299.461 889.648 -9.318.075 73.243.925 246.482 73.490.407Transferler19 -9.318.075 9.318.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.386 651.899 712.285 37.493 749.778Sermaye Arttırımı19 47.928.516 455 47.928.971 47.928.971Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Transferler19 651.899 -651.899Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.513.684 -250.158 5.134.212 17.397.738 11.451 17.409.189Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 5.145.663 689.392DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.263.526 60.386Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 13.904.093 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -312.698 77.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.327.869 -17.032Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.327.869 -17.032Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.263.526 60.386TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.409.189 749.778Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.451 37.493Ana Ortaklık Payları17.397.738 712.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909455BIST