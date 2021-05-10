***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 42.939.572 38.967.786Satışların Maliyeti14 -40.167.460 -34.523.772TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.772.112 4.444.014BRÜT KAR (ZARAR)2.772.112 4.444.014Genel Yönetim Giderleri-2.732.740 -2.396.857Pazarlama Giderleri-1.021.352 -456.197Araştırma ve Geliştirme Giderleri-32.761 -36.485Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.879.333 1.466.121Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -882.838 -529.888ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)981.754 2.490.708Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler51.746FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.033.500 2.490.708Finansman Gelirleri16 54.342 27.361Finansman Giderleri16 -485.456 -182.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)602.386 2.336.053Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri409.561 -843.072Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -30.324 -19.005Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 439.885 -824.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.011.947 1.492.981DÖNEM KARI (ZARARI)1.011.947 1.492.981Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -28.561 -22.299Ana Ortaklık Payları18 1.040.508 1.515.280Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,01050000 0,01560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-935.814 -2.068.389Dönem Karı (Zarar 1.492.981Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler957.107 1.758.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler638.422 628.855Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler353.911 140.851Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler354.764 142.774Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-853 -1.923Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler426.081 145.928Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-54.342 -27.361Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 480.423 173.289Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -409.561 843.072Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-51.746Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-51.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.808.005 -5.301.071Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.689.516 -16.725.391İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.988.031 -20.411.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.298.515 3.686.572Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.229 5.204.631İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.229 5.204.631Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.922.171 -3.079.638Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.455.832 -504.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.441.341 3.736.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)86.019 84.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.355.322 3.652.449Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)171.486 167.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.697.916 5.900.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.981.036 5.185.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)716.880 714.483Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-838.951 -2.049.384Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.804 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-91.059 -19.005YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.044.568 -665.883Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.746Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.746Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.096.314 -665.883Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.096.314 -665.883FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.785 48.608Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri489.866 194.536Kredilerden Nakit Girişleri489.866 194.536Ödenen Faiz16 -480.423 -173.289Alınan Faiz54.342 27.361YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.916.597 -2.685.664NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.916.597 -2.685.664DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.531.041 13.380.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 9.614.444 10.694.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 9.614.444 11.531.041Ticari Alacaklar5 59.013.053 56.323.537İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar55.314.220 49.326.189İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.698.833 6.997.348Diğer Alacaklar6 2.335.636 2.284.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.335.636 2.284.407Stoklar7 37.144.146 32.221.975Peşin Ödenmiş Giderler11 653.680 92.487Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar98.596 6.684Diğer Dönen Varlıklar12 3.558.205 9.539.241ARA TOPLAM112.417.760 111.999.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR112.417.760 111.999.372DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.220.000 1.220.000Maddi Duran Varlıklar8 41.827.409 41.353.713Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.154.875 5.170.679Şerefiye5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar109.618 125.422Peşin Ödenmiş Giderler11 23.259.031 13.364.392Ertelenmiş Vergi Varlığı17 7.495.260 7.075.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.956.575 68.184.556TOPLAM VARLIKLAR191.374.335 180.183.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.890.217 5.412.063İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 5.890.217 5.412.063Banka Kredileri5.890.217 5.412.063Ticari Borçlar5 33.240.991 24.799.650İlişkili Taraflara Ticari Borçlar299.877 213.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar32.941.114 24.585.792Diğer Borçlar118 118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 140.000 140.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 121.383 91.059Kısa Vadeli Karşılıklar848.458 678.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar773.245 601.759Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar75.213 77.185Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.158.220 1.439.368ARA TOPLAM42.399.387 32.561.202TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.399.387 32.561.202UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.832.747 2.821.035İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.832.747 2.821.035Banka Kredileri4 2.832.747 2.821.035Uzun Vadeli Karşılıklar2.646.521 2.297.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.646.521 2.297.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 2.905.388 2.925.785TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.384.656 8.044.381TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.784.043 40.605.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar140.323.427 139.282.919Ödenmiş Sermaye13 96.000.000 96.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.242.747 1.242.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.183.295 24.183.295Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.183.295 24.183.295Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 24.473.566 24.473.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -290.271 -290.271Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.642.316 -7.776.528Net Dönem Karı veya Zararı18 1.040.508 5.134.212Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 266.865 295.426TOPLAM ÖZKAYNAKLAR140.590.292 139.578.345TOPLAM KAYNAKLAR191.374.335 180.183.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Transferler13 651.899 -651.899Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.515.280 1.515.280 -22.299 1.492.981Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 1.515.280 123.400.461 261.676 123.662.137Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345Transferler13 5.134.212 -5.134.212Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.040.508 1.040.508 -28.561 1.011.947Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -2.642.316 1.040.508 140.323.427 266.865 140.590.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 1.011.947 1.492.981DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.011.947 1.492.981Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -28.561 -22.299Ana Ortaklık Payları18 1.040.508 1.515.280http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935932BIST