***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2021 18:18
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 98.629.275 86.938.387 55.689.703 47.970.601
Satışların Maliyeti
14 -93.178.329 -77.989.665 -53.010.869 -43.465.893
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.450.946 8.948.722 2.678.834 4.504.708
BRÜT KAR (ZARAR)
5.450.946 8.948.722 2.678.834 4.504.708
Genel Yönetim Giderleri
-4.291.098 -4.227.157 -1.558.358 -1.830.300
Pazarlama Giderleri
-1.484.649 -645.721 -463.297 -189.524
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-61.676 -63.238 -28.915 -26.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 5.039.388 2.776.866 2.160.055 1.310.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.035.311 -1.140.561 -1.152.473 -610.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.617.600 5.648.911 1.635.846 3.158.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
208.791 11.531 157.045 11.531
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.826.391 5.660.442 1.792.891 3.169.734
Finansman Gelirleri
92.795 76.982 38.453 49.621
Finansman Giderleri
16 -857.117 -1.654.557 -371.661 -1.472.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.062.069 4.082.867 1.459.683 1.746.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
80.758 -1.592.017 -328.803 -748.945
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -71.657 -56.763 -41.333 -37.758
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 152.415 -1.535.254 -287.470 -711.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.142.827 2.490.850 1.130.880 997.869
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.142.827 2.490.850 1.130.880 997.869
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -24.499 -41.703 4.062 -19.404
Ana Ortaklık Payları
18 2.167.326 2.532.553 1.126.818 1.017.273
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) 0,02230000 0,02590000 0,01180000 0,01040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.941.272 -2.630.753
Dönem Karı (Zararı)
2.142.827 2.490.850
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 2.142.827 2.490.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.944.863 4.772.194
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.283.683 1.258.865
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
201.517 382.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
294.258 245.393
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-92.741 136.672
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
749.212 1.550.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-92.795 -76.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 842.007 1.627.760
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -80.758 1.592.017
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-208.791 -11.531
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-208.791 -11.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.901.474 -9.820.642
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.196.044 -20.779.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.630.514 -29.520.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.565.530 8.740.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-420.392 4.997.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-420.392 4.997.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.650.640 -4.163.832
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.298.372 -426.197
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.440.123 6.430.465
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
172.038 31.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.268.085 6.398.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
172.621 84.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.462.090 4.036.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.870.003 3.180.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
592.087 855.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.989.164 -2.557.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.568 -54.150
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.324 -19.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.315.014 -778.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.791 11.531
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.791 11.531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.523.805 -790.196
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -34.523.805 -769.196
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -21.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.248.934 -3.715.175
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.499.722 -2.164.397
Kredilerden Nakit Girişleri
-2.499.722 -2.164.397
Ödenen Faiz
16 -842.007 -1.627.760
Alınan Faiz
92.795 76.982
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.622.676 -7.124.593
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.622.676 -7.124.593
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.531.041 13.380.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.908.365 6.255.879
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.908.365 11.531.041
Ticari Alacaklar
5 47.127.493 56.323.537
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
42.695.675 49.326.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.431.818 6.997.348
Diğer Alacaklar
6 2.704.799 2.284.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.704.799 2.284.407
Stoklar
7 37.872.615 32.221.975
Peşin Ödenmiş Giderler
11 562.116 92.487
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38.692 6.684
Diğer Dönen Varlıklar
12 6.669.238 9.539.241
ARA TOPLAM
101.883.318 111.999.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.883.318 111.999.372
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.220.000 1.220.000
Maddi Duran Varlıklar
8 74.625.225 41.353.713
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.139.288 5.170.679
Şerefiye
5.045.257 5.045.257
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
94.031 125.422
Peşin Ödenmiş Giderler
11 23.193.135 13.364.392
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 7.290.447 7.075.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
111.468.095 68.184.556
TOPLAM VARLIKLAR
213.351.413 180.183.928
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.733.376 5.412.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.733.376 5.412.063
Banka Kredileri
5.733.376 5.412.063
Ticari Borçlar
5 57.239.773 24.799.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
385.896 213.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
56.853.877 24.585.792
Diğer Borçlar
6 118 118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
118 118
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 140.000 140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 71.657 91.059
Kısa Vadeli Karşılıklar
849.594 678.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
774.380 601.759
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
75.214 77.185
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 2.033.426 1.439.368
ARA TOPLAM
66.067.944 32.561.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.067.944 32.561.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.821.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.821.035
Banka Kredileri
4 0 2.821.035
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.574.251 2.297.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.574.251 2.297.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.988.046 2.925.785
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.562.297 8.044.381
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.630.241 40.605.583
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.450.245 139.282.919
Ödenmiş Sermaye
13 96.000.000 96.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 19.199.732 19.199.732
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 1.242.747 1.242.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.183.295 24.183.295
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.183.295 24.183.295
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 24.473.566 24.473.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -290.271 -290.271
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.299.461 1.299.461
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.642.316 -7.776.528
Net Dönem Karı veya Zararı
18 2.167.326 5.134.212
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 270.927 295.426
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.721.172 139.578.345
TOPLAM KAYNAKLAR
213.351.413 180.183.928
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156
Transferler
13 651.899 -651.899
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.532.553 2.532.553 -41.703 2.490.850
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 2.532.553 124.417.734 242.272 124.660.006
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345
Transferler
13 5.134.212 -5.134.212
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.167.326 2.167.326 -24.499 2.142.827
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -2.642.316 2.167.326 141.450.245 270.927 141.721.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 2.142.827 2.490.850 1.130.880 997.869
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.142.827 2.490.850 1.130.880 997.869
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 -24.499 -41.703 4.062 -19.404
Ana Ortaklık Payları
18 2.167.326 2.532.553 1.126.818 1.017.273
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957718
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