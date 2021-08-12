***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 98.629.275 86.938.387 55.689.703 47.970.601Satışların Maliyeti14 -93.178.329 -77.989.665 -53.010.869 -43.465.893TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.450.946 8.948.722 2.678.834 4.504.708BRÜT KAR (ZARAR)5.450.946 8.948.722 2.678.834 4.504.708Genel Yönetim Giderleri-4.291.098 -4.227.157 -1.558.358 -1.830.300Pazarlama Giderleri-1.484.649 -645.721 -463.297 -189.524Araştırma ve Geliştirme Giderleri-61.676 -63.238 -28.915 -26.753Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 5.039.388 2.776.866 2.160.055 1.310.745Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -2.035.311 -1.140.561 -1.152.473 -610.673ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.617.600 5.648.911 1.635.846 3.158.203Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler208.791 11.531 157.045 11.531FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.826.391 5.660.442 1.792.891 3.169.734Finansman Gelirleri92.795 76.982 38.453 49.621Finansman Giderleri16 -857.117 -1.654.557 -371.661 -1.472.541SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.062.069 4.082.867 1.459.683 1.746.814Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri80.758 -1.592.017 -328.803 -748.945Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -71.657 -56.763 -41.333 -37.758Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 152.415 -1.535.254 -287.470 -711.187SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 2.142.827 2.490.850 1.130.880 997.869DÖNEM KARI (ZARARI)2.142.827 2.490.850 1.130.880 997.869Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -24.499 -41.703 4.062 -19.404Ana Ortaklık Payları18 2.167.326 2.532.553 1.126.818 1.017.273Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(kr) 0,02230000 0,02590000 0,01180000 0,01040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.941.272 -2.630.753Dönem Karı (Zararı)2.142.827 2.490.850Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 2.142.827 2.490.850Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.944.863 4.772.194Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.283.683 1.258.865Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler201.517 382.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler294.258 245.393Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-92.741 136.672Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler749.212 1.550.778Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-92.795 -76.982Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 842.007 1.627.760Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -80.758 1.592.017Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-208.791 -11.531Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-208.791 -11.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler28.901.474 -9.820.642Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.196.044 -20.779.645İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.630.514 -29.520.173İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.565.530 8.740.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-420.392 4.997.949İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-420.392 4.997.949Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.650.640 -4.163.832Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.298.372 -426.197Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.440.123 6.430.465İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)172.038 31.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)32.268.085 6.398.719Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)172.621 84.306İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.462.090 4.036.312Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.870.003 3.180.396Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)592.087 855.916Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.989.164 -2.557.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-17.568 -54.150Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.324 -19.005YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.315.014 -778.665Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri208.791 11.531Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri208.791 11.531Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-34.523.805 -790.196Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -34.523.805 -769.196Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -21.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.248.934 -3.715.175Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.499.722 -2.164.397Kredilerden Nakit Girişleri-2.499.722 -2.164.397Ödenen Faiz16 -842.007 -1.627.760Alınan Faiz92.795 76.982YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.622.676 -7.124.593NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.622.676 -7.124.593DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.531.041 13.380.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.908.365 6.255.879Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.908.365 11.531.041Ticari Alacaklar5 47.127.493 56.323.537İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar42.695.675 49.326.189İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.431.818 6.997.348Diğer Alacaklar6 2.704.799 2.284.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.704.799 2.284.407Stoklar7 37.872.615 32.221.975Peşin Ödenmiş Giderler11 562.116 92.487Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38.692 6.684Diğer Dönen Varlıklar12 6.669.238 9.539.241ARA TOPLAM101.883.318 111.999.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.883.318 111.999.372DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.220.000 1.220.000Maddi Duran Varlıklar8 74.625.225 41.353.713Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.139.288 5.170.679Şerefiye5.045.257 5.045.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar94.031 125.422Peşin Ödenmiş Giderler11 23.193.135 13.364.392Ertelenmiş Vergi Varlığı17 7.290.447 7.075.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR111.468.095 68.184.556TOPLAM VARLIKLAR213.351.413 180.183.928KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.733.376 5.412.063İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 5.733.376 5.412.063Banka Kredileri5.733.376 5.412.063Ticari Borçlar5 57.239.773 24.799.650İlişkili Taraflara Ticari Borçlar385.896 213.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar56.853.877 24.585.792Diğer Borçlar6 118 118İlişkili Taraflara Diğer Borçlar118 118Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 140.000 140.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 71.657 91.059Kısa Vadeli Karşılıklar849.594 678.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar774.380 601.759Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar75.214 77.185Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 2.033.426 1.439.368ARA TOPLAM66.067.944 32.561.202TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.067.944 32.561.202UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 2.821.035İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 2.821.035Banka Kredileri4 0 2.821.035Uzun Vadeli Karşılıklar2.574.251 2.297.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.574.251 2.297.561Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 2.988.046 2.925.785TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.562.297 8.044.381TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.630.241 40.605.583ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.450.245 139.282.919Ödenmiş Sermaye13 96.000.000 96.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 19.199.732 19.199.732Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 1.242.747 1.242.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.183.295 24.183.295Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.183.295 24.183.295Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 24.473.566 24.473.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -290.271 -290.271Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.299.461 1.299.461Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 -2.642.316 -7.776.528Net Dönem Karı veya Zararı18 2.167.326 5.134.212Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 270.927 295.426TOPLAM ÖZKAYNAKLAR141.721.172 139.578.345TOPLAM KAYNAKLAR213.351.413 180.183.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -8.428.427 651.899 121.885.181 283.975 122.169.156Transferler13 651.899 -651.899Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.532.553 2.532.553 -41.703 2.490.850Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 11.959.882 -40.113 1.299.461 -7.776.528 2.532.553 124.417.734 242.272 124.660.006Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -7.776.528 5.134.212 139.282.919 295.426 139.578.345Transferler13 5.134.212 -5.134.212Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.167.326 2.167.326 -24.499 2.142.827Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 19.199.732 1.242.747 24.473.566 -290.271 1.299.461 -2.642.316 2.167.326 141.450.245 270.927 141.721.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 2.142.827 2.490.850 1.130.880 997.869DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.142.827 2.490.850 1.130.880 997.869Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -24.499 -41.703 4.062 -19.404Ana Ortaklık Payları18 2.167.326 2.532.553 1.126.818 1.017.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957718BIST