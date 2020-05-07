***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
07.05.2020 17:48
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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17:3898.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,59
|Açılış
|: 98.580
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|Önceki Kapanış
|: 98.571
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99.273
En Düşük
97.800
17:387,1589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0403
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:387,7266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0477
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:38391,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,42
|Açılış
|: 391,72
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.154.085
|% 10,05
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|11.171.380
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,86
|25.235.579
|% -7,42
|
|RAYSG
|7,35
|54.176.515
|% -6,13
|
|GEDIK
|21,60
|24.848.656
|% -5,51
|
|MAALT
|71,85
|16.969.191
|% -4,83
|
|KRDMD
|2,64
|1.263.495.971
|% 6,45
|
|GARAN
|8,04
|1.082.029.901
|% -0,37
|
|SASA
|9,19
|612.104.167
|% 2,45
|
|THYAO
|10,64
|597.911.544
|% 0,76
|
|TSPOR
|5,43
|422.389.979
|% 4,42
|
|KRDMD
|2,64
|1.263.495.971
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,12
|304.660.246
|% 0,47
|
|GARAN
|8,04
|1.082.029.901
|% -0,37
|
|GUSGR
|3,13
|343.101.218
|% -1,88
|
|PETKM
|3,60
|373.779.347
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7803
|8,8243
|% -0,89
|
|Frank
|7,3139
|7,3579
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9040
|1,9136
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,65
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.563
|13,90
|
|Tam
|2.581
|2.630
|14,20
|
|Yarım
|1.260
|1.285
|7,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,75
|30,75
|1,03
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