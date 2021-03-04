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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

04.03.2021 18:29



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

     Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 96.000.000 TL artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 96.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, onaya sunulan izahname ekte yer almaktadır. İşbu izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır.  
Not: Dosya büyüklüğü nedeniyle izahname bölümler halinde gönderilmektedir. 5. Bölüm ektedir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915211


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