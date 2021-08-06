***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.08.2021 20:31
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 96.000.000 TL artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 96.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarihli 2021/38 sayılı Bülten ile kamuya duyurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname işbu açıklama ekinde yer almaktadır. EK-1
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955668
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6316
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1117
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0680
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
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10,1870
En Düşük
10,0744
18:05489,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,53
|Açılış
|: 489,66
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6260
|8,6316
|% 1,31
|
|Euro
|10,1386
|10,1749
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,9292
|11,9891
|% 0,83
|
|Frank
|9,3879
|9,4445
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2928
|2,3043
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-40,09
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-5,21
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|-0,14
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında