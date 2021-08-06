***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 96.000.000 TL artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 96.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarihli 2021/38 sayılı Bülten ile kamuya duyurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname işbu açıklama ekinde yer almaktadır. Dosya büyüklüğü 5 mb fazla olması nedeniyle izahname ekleri ekte EK-3 olarak gönderilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur olarak gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955732BIST