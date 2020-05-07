***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.05.2020 17:59
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 07.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 0 0
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 07/05/ 2020 tarihinde yapılan toplantısında
Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 651.899 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda 1.055.759,33 TL net dönem karı oluştuğundan, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir
Kar dağıtım tablosu ektedir.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dag tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 96.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.110.688,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 689.392 1.055.759,33
4. Vergiler ( - ) -37.493 0
5. Net Dönem Kârı 651.899 1.055.759,33
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -9.318.075 -9.272.747,75
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçind