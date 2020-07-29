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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

29.07.2020 19:04
GÜNCEL HABERLER



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mahmut Erdoğan:Yönetim Kurulu Başkanı,Aziz Erdoğan:Yönetim Kurulu başkan Vekili ve Genel Müdür, Sıddık Durdu: Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza,Burak Erdoğan:Yönetim Kurulu üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/
Yönetim kurulu başkanının adı
Mahmut Erdoğan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Aziz Erdoğan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1-14,28



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863676


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Riyal 1,8561 1,8654 % 0,75  
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Altın Gr. 440 440 3,17  
Cumhuriyet 2.885 2.927 31,40  
Tam 2.972 3.017 39,00  
Yarım 1.443 1.468 14,60  
Çeyrek 724 736 8,70  
Gümüş.Ons 24,22 24,26 -0,16  
Gümüş Gr. 5,42 5,43 -0,01  
B. Petrol 43,94 43,94 0,33  
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