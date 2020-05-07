***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurul'umuzun 07/05/2020 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak,Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) gereği, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Sn.Yusuf Çalkavur, Sn.Şule İsmet ve Sn.Numan Öztürk başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raporu'nu değerlendirerek adı geçen kişilerin, 09/06/ 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine adayı gösterilmesine karar vermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayların özgeçmişleri ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843408BIST