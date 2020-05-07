***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 17:52
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurul'umuzun 07/05/2020 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) gereği, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Sn.Yusuf Çalkavur, Sn.Şule İsmet ve Sn.Numan Öztürk başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raporu'nu değerlendirerek adı geçen kişilerin, 09/06/ 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine adayı gösterilmesine karar vermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayların özgeçmişleri ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843408
BIST
17:3898.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,59
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:387,1589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0403
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:387,7266
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0477
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:38391,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,42
|Açılış
|: 391,72
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.286.419
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.171.923
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,86
|25.332.225
|% -7,42
|
|GEDIK
|21,44
|25.655.015
|% -6,21
|
|RAYSG
|7,35
|54.570.000
|% -6,13
|
|MAALT
|71,95
|17.014.920
|% -4,70
|
|KRDMD
|2,63
|1.264.490.958
|% 6,05
|
|GARAN
|8,04
|1.084.993.728
|% -0,37
|
|SASA
|9,20
|612.812.427
|% 2,56
|
|THYAO
|10,64
|599.312.108
|% 0,76
|
|TSPOR
|5,47
|426.001.374
|% 5,19
|
|KRDMD
|2,63
|1.264.490.958
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,13
|304.711.125
|% 0,95
|
|GARAN
|8,04
|1.084.993.728
|% -0,37
|
|GUSGR
|3,13
|344.089.261
|% -1,88
|
|PETKM
|3,59
|373.997.833
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7841
|8,8281
|% -0,85
|
|Frank
|7,3137
|7,3577
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9041
|1,9136
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|12,59
|
|Altın Gr.
|391
|392
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.561
|11,50
|
|Tam
|2.579
|2.627
|11,80
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,80
|
|Çeyrek
|627
|642
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,14
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,73
|30,73
|1,01
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, KOZAA, BIMAS
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 93 kaybederek (% -0.06 ) 92, 363
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, BRKO, SALIX, MEGAP, TACTR, SELGD, ALYAG, VANGD, ARTI, UZERB
-
17:51
MMCAS, POLTK, SALIX değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51
DOBUR, MAALT, ALKIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında