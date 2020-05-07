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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2020 17:52
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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurul'umuzun 07/05/2020 tarihli  toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun,  II-17.1  "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) gereği, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimiz'e başvuran Sn.Yusuf Çalkavur, Sn.Şule İsmet ve Sn.Numan Öztürk başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde  Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raporu'nu değerlendirerek adı geçen kişilerin, 09/06/ 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı  Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine   adayı gösterilmesine  karar vermiştir.  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayların özgeçmişleri ektedir.
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843408


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