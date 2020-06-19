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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.06.2020 18:21
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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 19/06/2020 tarihli toplantısında  
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu  ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak  şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle, "Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi " tebliğde belirtilen şartları sağlayacak şekilde 16/06/2020-16/06/2021  tarihleri itibariyle  1 yıl süreyle geçerli  olacak şekilde yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852107


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HALKB 6,11 1.179.074.668 % 9,89  
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Altın Ons 1.742 1.742 19,28  
Altın Gr. 383 384 3,72  
Cumhuriyet 2.493 2.509 22,50  
Tam 2.558 2.572 21,10  
Yarım 1.247 1.258 11,20  
Çeyrek 625 630 5,60  
Gümüş.Ons 17,61 17,63 0,24  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,05  
B. Petrol 41,66 41,66 0,15  
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