***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/01/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 22/01/2021 tarihli Özel Durum AçıklamasındaHasanpaşa Mah. Şehid Cevdet Koç Cad. N51/A Sapanca/ SAKARYA adresindeki tesislerimiz için planlanan tevsi yatırımlar ile ilgili olarakT.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış olup tevsi yatırımı için adımıza 25/01/2021 tarih 519490 sayılı 22/01/2021 başlangıç 22/01/2024 bitiş tarihli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.Söz konusu Teşvik Belgesi34.379.750 TL (FOB) tutarında ithal yeni makine,57.215.000 TL tutarında yerli yeni makine,3.500.000 TL tutarında yapılacak diğer harcamaları kapsamaktadır.Teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurları aşağıdaki gibidir.1) KDV İstisnası2) Gümrük Vergisi Muafiyeti3) Vergi İndirim oranı (%55, YKO %20)4) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (3 Yıl)Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904506BIST