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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.01.2021 18:42



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                       Şirketimizin, 22/01/2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında   
Hasanpaşa Mah. Şehid Cevdet Koç Cad. N51/A Sapanca/ SAKARYA  adresindeki  tesislerimiz için  planlanan tevsi  yatırımlar ile ilgili olarak  
T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış olup   tevsi yatırımı için adımıza 25/01/2021  tarih 519490 sayılı 22/01/2021 başlangıç 22/01/2024 bitiş tarihli Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.  
Söz konusu Teşvik Belgesi  
34.379.750 TL  (FOB) tutarında ithal yeni makine,
57.215.000 TL tutarında yerli yeni makine,
3.500.000 TL tutarında yapılacak diğer harcamaları kapsamaktadır. 
Teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurları aşağıdaki gibidir.  
1)    KDV İstisnası
2)    Gümrük Vergisi Muafiyeti
3)    Vergi İndirim oranı (%55, YKO %20)
4)    Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (3 Yıl) 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904506


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