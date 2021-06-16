***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16/06/2021 tarihli toplantısında6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8. maddesine uygun olarak şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle, "Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi " tebliğde belirtilen şartları sağlayacak şekilde 16/06/2021-16/06/2022 tarihleri itibariyle 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942711BIST