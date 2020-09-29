***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarKristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. ortağı Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve Tic.A.Ş. olarak kendi nam ve hesabıma gerçekleştirmiş olduğum Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. pay alım işlemlerim ile ilgili olarak 29/09/2020 tarihinde Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 2.24 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 29/09/2020 tarihi itibariyle %3.01 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)29/09/2020 100.000 100.000 2.792.800 2.892.800 % 2,91 % 2,91 % 3,01 % 3,01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877293BIST