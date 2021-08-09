***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit sermaye artırımı işleminde yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 96.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 192.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 1.887.300 1.887.300,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 Hamiline A Grubu, KRST3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRTL00068B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 94.112.700 94.112.700,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 Hamiline B Grubu, KRSTL(RÜÇHAN), TRRKRTL00076Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 96.000.000 96.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 04.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.08.2021Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %100 oranında 96.000.000 TL artırılarak, 192.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 96.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarihli 39/1212 sayılı kararıyla onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname 06.08.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin internet sitesi ve sermaye artırımına aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.- Şirketimiz pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanım oranı %100 olup, pay sahipleri mevcut paylarının %100'ü oranında yeni pay alma haklarını 11.08.2021 – 25.08.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak belirlenmiştir.- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956092BIST