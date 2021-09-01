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***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.09.2021 17:14



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 96.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 192.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 1.887.300 1.887.300,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 Hamiline A Grubu, KRST3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRTL00068
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 94.112.700 94.112.700,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 Hamiline B Grubu, KRSTL(RÜÇHAN), TRRKRTL00076 1.481.830,314

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 96.000.000 96.000.000,000 100,00000 1.481.830,314

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.08.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 04.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.08.2021
Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 27/08/2021 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 1.481.830,314 Türk Lirası değerli payların 01/09/2021-02/09/2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (01/09/2021) itibariyle tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KRSTL -Kalan Paylar Raporu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961219


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Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,07  
B. Petrol 70,97 70,97 -0,67  
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