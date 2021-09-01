***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 96.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 192.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 1.887.300 1.887.300,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 Hamiline A Grubu, KRST3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRTL00068B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 94.112.700 94.112.700,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 Hamiline B Grubu, KRSTL(RÜÇHAN), TRRKRTL00076 1.481.830,314Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 96.000.000 96.000.000,000 100,00000 1.481.830,314Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 04.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.08.2021Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin, 27/08/2021 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 1.481.830,314 Türk Lirası değerli payların 01/09/2021-02/09/2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (01/09/2021) itibariyle tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederizEklenen DökümanlarEK: 1 KRSTL -Kalan Paylar Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961219BIST