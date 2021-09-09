***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması nedeniyle esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 96.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 192.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 1.887.300 1.887.300,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017 Hamiline A Grubu, KRST3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRTL00068B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 94.112.700 94.112.700,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6 Hamiline B Grubu, KRSTL(RÜÇHAN), TRRKRTL00076 1.481.830,314Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 96.000.000 96.000.000,000 100,00000 1.481.830,314Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama -Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 04.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.08.2021Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda,Şirketimizin 400.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 192.000.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 96.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığındaa) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (11/08/2021 ile 25/08/2021) içinde 94.518.170,26 TL, rüçhan hakkının kullanıldığı,b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.481.830,314 TL nominal değerli paylar 01/01/2021 ile 02/09/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, ilgili payların tamamının satış işlemi 01/09/2021 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, 2.009.576,26 TL fon elde edildiğic) Bu çerçevede sermaye artırımı işlemi sonucunda toplam 96.527.746,52 TL nakit girişi olduğuŞirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 192.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,karar verilmiştir.Ek:Esas Sözleşme Tadil MetniKamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963034BIST