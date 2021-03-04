***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 96.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 96.000.000 TL (%100) artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 04.03.2021 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915206BIST