***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10/07/2020 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri uyarınca Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına, 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Denetime İlişkin Tebliği uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız üye *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Numan Öztürk'ün, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğe bağımsız üye *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Yusuf Çalkavur'un seçilmesine,2- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız üye *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Yusuf Çalkavur'un, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Burak Erdoğan'ın seçilmesine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Alper Korkmaz'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, 3- Risk Komitesi Başkanlığı'na bağımsız üye *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in Risk Komitesi Üyeliğine *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Burak Erdoğan'ın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859115BIST