Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

10.07.2020 19:12
GÜNCEL HABERLER



***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuzun 10/07/2020  tarihli toplantısında    Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğleri uyarınca      Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına,    1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Denetime İlişkin Tebliği uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız üye *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Numan Öztürk'ün, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğe bağımsız üye  *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı  Yusuf Çalkavur'un seçilmesine,  
2- Kurumsal   Yönetim   Komitesi   Başkanlığı'na bağımsız üye  *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Yusuf Çalkavur'un, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Burak Erdoğan'ın seçilmesine, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı  Alper Korkmaz'ın  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,    3- Risk   Komitesi   Başkanlığı'na bağımsız üye   ***********  T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Şule İsmet'in  Risk Komitesi Üyeliğine *********** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı Burak Erdoğan'ın seçilmelerine  karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859115


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451 En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6433 8,6867 % 0,20  
Frank 7,2708 7,3146 % -0,01  
Riyal 1,8250 1,8341 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -8,60  
Altın Gr. 396 396 -1,77  
Cumhuriyet 2.577 2.599 -5,40  
Tam 2.652 2.667 -5,50  
Yarım 1.288 1.305 -2,70  
Çeyrek 644 653 -1,40  
Gümüş.Ons 18,63 18,68 -0,04  
Gümüş Gr. 4,12 4,12 -0,00  
B. Petrol 42,80 42,80 0,45  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru