***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 10:00
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819369
BIST
11:49120.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 749,72
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
11:496,0441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
11:496,5571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
11:49307,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,03
|Açılış
|: 307,05
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,30
|124.913.975
|% 13,73
|
|GSRAY
|3,27
|423.836.459
|% 13,54
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|PRKAB
|4,88
|26.230.791
|% 8,93
|
|OSTIM
|2,43
|63.797.774
|% 8,48
|
|ERBOS
|24,98
|10.015.678
|% -9,10
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ARDYZ
|16,56
|22.516.478
|% -8,00
|
|KRTEK
|3,40
|1.748.264
|% -7,10
|
|HUBVC
|40,20
|28.147.128
|% -6,90
|
|ASELS
|30,16
|765.168.878
|% 3,71
|
|GSRAY
|3,27
|423.836.459
|% 13,54
|
|THYAO
|15,07
|398.259.554
|% 1,21
|
|ODAS
|2,23
|368.624.567
|% 3,72
|
|PETKM
|4,16
|293.613.074
|% 0,24
|
|ODAS
|2,23
|368.624.567
|% 3,72
|
|GSRAY
|3,27
|423.836.459
|% 13,54
|
|PETKM
|4,16
|293.613.074
|% 0,24
|
|KARSN
|1,94
|131.333.187
|% -1,52
|
|BJKAS
|2,99
|177.194.070
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8551
|7,8945
|% -0,27
|
|Frank
|6,1317
|6,1686
|% -0,15
|
|Riyal
|1,6065
|1,6145
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|-2,14
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|0,01
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