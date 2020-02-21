***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 12:08
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820791
BIST
14:39115.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -134,57
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:396,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1262
En Düşük
6,0869
14:396,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6201
En Düşük
6,5655
14:39321,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,87
|Açılış
|: 321,59
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,89
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,38
|14.427.701
|% 12,13
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|HUBVC
|31,22
|59.373.311
|% 10,55
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|MIPAZ
|2,99
|131.578.037
|% -16,01
|
|HATEK
|8,34
|9.173.464
|% -10,03
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,74
|76.178.920
|% -7,87
|
|GSRAY
|2,91
|56.167.395
|% -6,73
|
|THYAO
|14,23
|839.609.142
|% -0,97
|
|ASELS
|28,42
|665.043.220
|% 0,21
|
|IPEKE
|9,65
|474.473.047
|% 4,78
|
|KOZAA
|12,24
|427.584.901
|% 8,90
|
|HALKB
|6,68
|301.060.850
|% -2,05
|
|ODAS
|2,05
|247.136.743
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,24
|137.261.173
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,52
|166.620.216
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,18
|118.654.803
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,68
|269.501.357
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8958
|7,9354
|% 0,77
|
|Frank
|6,2060
|6,2434
|% 0,49
|
|Riyal
|1,6267
|1,6348
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|16,02
|
|Altın Gr.
|322
|322
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|32,85
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|15,89
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,14
|58,14
|-1,17
|
Seans Raporu
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