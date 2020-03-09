***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:35
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825543
BIST
16:44102.099
En Yüksek
|Değişim
|: -6,84%
|| -7.501,52
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
102.040
16:446,1232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:446,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0966
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:44330,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,14
|Açılış
|: 330,23
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,40
|10.695.613
|% 4,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|BRKSN
|3,65
|70.996.494
|% 3,11
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,04
|16.461.482
|% -18,88
|
|TUCLK
|4,43
|20.987.688
|% -18,86
|
|VAKKO
|4,91
|57.908.108
|% -18,57
|
|RYGYO
|6,41
|9.327.908
|% -18,03
|
|RYSAS
|6,91
|45.533.702
|% -17,64
|
|THYAO
|10,37
|841.403.868
|% -6,91
|
|ASELS
|26,74
|632.789.949
|% -10,39
|
|GARAN
|9,40
|310.661.493
|% -6,28
|
|TUPRS
|92,10
|233.482.592
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,24
|217.751.794
|% -7,82
|
|IHLGM
|1,19
|158.298.946
|% -8,46
|
|YKBNK
|2,24
|217.751.794
|% -7,82
|
|ODAS
|1,81
|176.447.634
|% -12,56
|
|KARSN
|1,63
|145.521.361
|% -11,89
|
|THYAO
|10,37
|841.403.868
|% -6,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9930
|8,0331
|% 1,05
|
|Frank
|6,6019
|6,6417
|% 2,23
|
|Riyal
|1,6256
|1,6338
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|8,94
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.177
|2.232
|21,82
|
|Yarım
|1.052
|1.080
|10,56
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,27
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,88
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|35,66
|35,66
|-9,61
|