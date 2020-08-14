***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 11:14
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868936
BIST
13:541.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -18,07
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
13:547,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3805
En Düşük
7,3269
13:548,7151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0370
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7176
En Düşük
8,6435
13:54461,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,77
|Açılış
|: 461,79
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KENT
|2.289,90
|7.123.879
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.569.705
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|82.874.545
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|134.312.368
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.568.154
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.349.587
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.395.229
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|82.595.893
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|10.821.536
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.020.550
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,98
|787.128.358
|% 0,00
|
|TUPRS
|78,40
|461.712.619
|% 0,00
|
|RTALB
|40,94
|408.938.473
|% -4,79
|
|THYAO
|11,02
|350.237.799
|% -1,08
|
|ASELS
|17,26
|345.484.331
|% -1,88
|
|EKGYO
|1,98
|787.128.358
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|127.944.407
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,07
|207.606.427
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,07
|170.976.673
|% -1,90
|
|KRDMD
|2,75
|223.304.046
|% -2,14
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3747
|7,3768
|% 0,49
|
|Euro
|8,7100
|8,7151
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6288
|9,6771
|% 0,70
|
|Frank
|8,0635
|8,1121
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9611
|1,9709
|% 0,50
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-5,75
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|27,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,77
|44,77
|-0,19
|