***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 10:00
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882106
BIST
13:211.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
13:217,9451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9498
En Düşük
7,9127
13:219,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3200
En Düşük
9,2709
13:21487,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 487,88
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,97
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:21
|TKURU
|357,50
|41.452.131
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.832.701
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.346.880
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|39.722.835
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|6.848.269
|% 9,95
|
|POLTK
|353,00
|3.545.532
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|COSMO
|8,84
|1.246.617
|% -9,98
|
|SISE
|6,80
|777.690.120
|% 1,19
|
|PETKM
|4,74
|550.188.811
|% 0,85
|
|KERVT
|7,76
|417.332.373
|% 3,19
|
|TUPRS
|82,60
|323.894.847
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,72
|297.315.177
|% 8,18
|
|IHLGM
|1,72
|297.315.177
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|272.247.797
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,80
|247.280.429
|% 4,05
|
|PETKM
|4,74
|550.188.811
|% 0,85
|
|SISE
|6,80
|777.690.120
|% 1,19
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9412
|7,9451
|% 0,16
|
|Euro
|9,3090
|9,3149
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2498
|10,3012
|% 0,32
|
|Frank
|8,6568
|8,7089
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1128
|2,1234
|% 0,09
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|-0,12
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|19,00
|
|Tam
|3.206
|3.286
|20,78
|
|Yarım
|1.550
|1.589
|10,05
|
|Çeyrek
|777
|795
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,60
|