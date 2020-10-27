***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:02
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884209
BIST
12:091.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:098,1628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0794
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:099,6452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:09498,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,41
|Açılış
|: 498,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:09
|GLRYH
|17,49
|21.493.469
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|447.928
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.643.404
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.538.640
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|27.239.197
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,01
|854.480.267
|% 4,69
|
|GARAN
|6,85
|449.000.340
|% 1,18
|
|SISE
|6,41
|444.696.541
|% 1,75
|
|ECILC
|7,40
|366.450.625
|% 0,27
|
|DEVA
|24,44
|298.932.957
|% -1,05
|
|TSKB
|2,01
|854.480.267
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,76
|282.089.358
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,67
|189.976.084
|% -0,60
|
|ODAS
|2,94
|275.051.732
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,26
|294.771.904
|% -2,10
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1593
|8,1628
|% 0,98
|
|Euro
|9,6392
|9,6452
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5887
|10,6418
|% 0,88
|
|Frank
|8,9504
|9,0043
|% 0,92
|
|Riyal
|2,1698
|2,1807
|% 0,96
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-3,48
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|20,51
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,92
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,10
|41,10
|0,27
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:23OSTIM
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 365, 551 adet işlem
-
12:22DNISI
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 495, 873 adet işlem
-
12:21METRO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 449, 160 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 58 artarak (% 0.28 ) 1, 261
-
12:20XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 7, 882.00 milyon TL de