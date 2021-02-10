***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 17:37
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908910
BIST
17:351.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:357,0456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:358,5512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:35417,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,32
|Açılış
|: 417,56
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ERBOS
|66,55
|23.305.408
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|66.940.210
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.538.447
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,50
|2.397.046.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.572.447.868
|% 1,15
|
|PETKM
|5,14
|1.204.197.080
|% -2,84
|
|GARAN
|10,18
|1.093.164.230
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,07
|847.416.295
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,63
|1.572.447.868
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,73
|718.137.630
|% 2,63
|
|PETKM
|5,14
|1.204.197.080
|% -2,84
|
|ODAS
|4,25
|766.423.866
|% 2,66
|
|DOHOL
|3,51
|620.501.663
|% -0,85
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0407
|7,0456
|% -0,33
|
|Euro
|8,5447
|8,5512
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,7263
|9,7751
|% -0,10
|
|Frank
|7,8768
|7,9242
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8711
|1,8805
|% -0,40
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|11,45
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,03
|
|B. Petrol
|61,24
|61,24
|0,02
|