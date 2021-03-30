***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.03.2021 10:25
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921683
BIST
13:071.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,71
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
13:078,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1538
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
13:079,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1574
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
13:07455,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,26
|Açılış
|: 455,20
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler13:07
|CMBTN
|337,20
|5.869.303
|% 9,98
|
|FRIGO
|34,22
|6.156.961
|% 6,94
|
|BJKAS
|7,74
|434.431.303
|% 6,03
|
|DOBUR
|19,50
|831.527
|% 5,41
|
|ADEL
|24,82
|14.621.406
|% 4,29
|
|ATSYH
|4,30
|131.767
|% -8,51
|
|ANSGR
|6,64
|9.768.603
|% -5,28
|
|AKCNS
|19,12
|54.772.564
|% -5,21
|
|ATAGY
|5,17
|6.721.051
|% -5,14
|
|INTEM
|48,78
|1.032.198
|% -4,35
|
|FROTO
|192,40
|743.071.304
|% 4,00
|
|GARAN
|6,81
|534.963.913
|% -1,16
|
|BJKAS
|7,74
|434.431.303
|% 6,03
|
|EREGL
|14,32
|342.507.324
|% -1,98
|
|GSRAY
|3,75
|173.963.287
|% 1,63
|
|GARAN
|6,81
|534.963.913
|% -1,16
|
|BJKAS
|7,74
|434.431.303
|% 6,03
|
|KRDMD
|6,81
|343.471.855
|% -0,87
|
|GSRAY
|3,75
|173.963.287
|% 1,63
|
|DOHOL
|3,26
|124.594.456
|% -1,51
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3503
|8,3533
|% 1,88
|
|Euro
|9,8097
|9,8251
|% 1,63
|
|Sterlin
|11,4512
|11,5086
|% 1,88
|
|Frank
|8,8234
|8,8765
|% 1,60
|
|Riyal
|2,2184
|2,2295
|% 1,87
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|-16,26
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|43,00
|
|Tam
|2.999
|3.077
|40,41
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|19,55
|
|Çeyrek
|727
|744
|9,77
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,07
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|-0,27
|