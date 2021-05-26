***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 16:30
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938214
BIST
16:391.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,63
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:398,4433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0185
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:3910,3347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0340
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:39517,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 517,09
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:39
|RYSAS
|3,74
|5.176.063
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.533.678
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|29.103.872
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.870.752
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|25.715.930
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|47.889.692
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|48.499.292
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,01
|1.483.337.639
|% 2,69
|
|THYAO
|12,90
|923.572.114
|% 0,00
|
|KOZAL
|124,10
|762.424.176
|% 1,31
|
|TRILC
|49,06
|747.965.774
|% 3,98
|
|KARSN
|4,91
|579.098.692
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,13
|479.756.601
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,90
|364.138.046
|% 2,70
|
|GARAN
|8,01
|1.483.337.639
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,11
|157.381.299
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|185.800.784
|% 1,52
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4412
|8,4433
|% -0,22
|
|Euro
|10,3262
|10,3347
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,8980
|11,9576
|% -0,32
|
|Frank
|9,3841
|9,4406
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2444
|2,2557
|% -0,23
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|5,60
|
|Altın Gr.
|517
|518
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.411
|3.467
|22,00
|
|Tam
|3.405
|3.491
|25,55
|
|Yarım
|1.646
|1.688
|12,36
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,18
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,24
|68,24
|-0,25
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 84 artarak (% 0.73 ) 1, 226
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TUCLK, MAALT, CANTE, AYCES, TDGYO, RYSAS
-
16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, UMPAS, ETILR, KUTPO, DERHL, ISGSY
-
16:50
TUREX, SEYKM, GEDZA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:50
GSDDE, KUTPO, DMSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında