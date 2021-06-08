***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 10:26
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940947
BIST
10:291.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
10:298,6037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0089
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6340
En Düşük
8,5944
10:2910,4812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0236
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5214
En Düşük
10,4656
10:29525,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,81
|Açılış
|: 525,13
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
524,89
BIST En Aktif Hisseler10:29
|ATATP
|31,94
|7.404.906
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|1.836.410
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.660.977
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|ICBCT
|6,36
|6.350.104
|% 7,98
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,12
|5.594.370
|% -6,13
|
|LINK
|31,50
|284.671
|% -4,55
|
|NTHOL
|5,25
|30.212.663
|% -4,37
|
|YAYLA
|4,05
|2.214.038
|% -4,26
|
|GARAN
|8,25
|290.745.800
|% -0,48
|
|THYAO
|14,21
|208.349.030
|% -0,49
|
|KOZAL
|126,00
|169.630.002
|% 0,56
|
|SISE
|8,21
|157.227.365
|% 0,24
|
|SASA
|34,54
|147.781.475
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,25
|123.584.004
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,98
|90.377.624
|% -0,50
|
|GARAN
|8,25
|290.745.800
|% -0,48
|
|IHLGM
|1,19
|37.702.790
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|28.033.442
|% 2,34
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6022
|8,6037
|% -0,10
|
|Euro
|10,4740
|10,4812
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1531
|12,2140
|% -0,16
|
|Frank
|9,5582
|9,6158
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2928
|2,3043
|% 0,14
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,49
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|-0,47
|