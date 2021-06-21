***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 10:01
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943281
BIST
11:491.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.378
11:498,7607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
11:4910,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0590
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
11:49503,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,97
|Açılış
|: 503,64
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler11:49
|OZBAL
|10,12
|7.531.790
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.893.920
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.147.448
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,27
|9.499.761
|% 9,49
|
|AYCES
|78,30
|2.551.989
|% 8,75
|
|BERA
|15,24
|1.965.091
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|THYAO
|14,59
|711.716.774
|% 0,34
|
|GARAN
|8,11
|360.549.304
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,10
|304.662.402
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,81
|217.873.629
|% 0,29
|
|KOZAL
|120,50
|207.356.917
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,10
|304.662.402
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,15
|146.953.439
|% 0,00
|
|THYAO
|14,59
|711.716.774
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,06
|198.700.099
|% 2,78
|
|TSKB
|1,29
|59.051.159
|% -1,53
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7579
|8,7607
|% 0,27
|
|Euro
|10,4214
|10,4268
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1064
|12,1671
|% 0,65
|
|Frank
|9,4858
|9,5429
|% 0,59
|
|Riyal
|2,3327
|2,3444
|% 0,43
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|20,36
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,65
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|39,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|39,78
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|19,25
|
|Çeyrek
|804
|822
|9,62
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,60
|73,60
|0,09
|
Seans Raporu
11:49
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12:01KRVGD
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