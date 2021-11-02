***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 15:01
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973977
BIST
16:371.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:379,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
16:3711,0773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:37548,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,14
|Açılış
|: 548,70
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:37
|VANGD
|6,49
|31.166.184
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|23.043.268
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.423.416
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|144.663.291
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,32
|120.057.468
|% 8,54
|
|KRGYO
|6,66
|49.456.345
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|42.356.856
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|324.728.325
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,39
|1.332.644.449
|% -9,56
|
|AKFGY
|5,56
|30.397.452
|% -8,70
|
|GARAN
|10,12
|2.797.566.069
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,39
|1.332.644.449
|% -9,56
|
|THYAO
|15,40
|1.056.495.054
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,82
|750.929.941
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,07
|730.108.816
|% 2,02
|
|GARAN
|10,12
|2.797.566.069
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|750.929.941
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,39
|1.332.644.449
|% -9,56
|
|GSRAY
|4,23
|612.354.534
|% 6,55
|
|EKGYO
|2,02
|262.255.825
|% -0,49
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5456
|9,5503
|% 0,15
|
|Euro
|11,0693
|11,0773
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,9700
|13,0350
|% -0,18
|
|Frank
|10,3999
|10,4625
|% -0,44
|
|Riyal
|2,5342
|2,5469
|% -0,02
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,15
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.614
|3.705
|11,66
|
|Yarım
|1.747
|1.792
|5,63
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-0,74
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:46PAMEL
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 59.90 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 892 adet işlem
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16:45BIOEN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 167, 671 adet işlem
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16:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, AKBNK, ARCLK
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 09 kaybederek (% -0.08 ) 1, 345
-
16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, DOBUR, VANGD, ERBOS