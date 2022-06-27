***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.06.2022 10:00
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039335
BIST
13:582.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -25,97
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:5816,7215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1629
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:5817,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1309
|Açılış
|: 17,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:58988,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,90
|Açılış
|: 988,05
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:56
|SANEL
|7,92
|7.019.140
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.463.968
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.545
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.318.963
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,89
|24.976.818
|% 9,37
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|DOAS
|81,65
|45.054.862
|% -4,00
|
|DERIM
|6,02
|10.715.321
|% -3,83
|
|BFREN
|1.136,70
|11.868.292
|% -3,79
|
|THYAO
|49,80
|2.789.248.902
|% -0,90
|
|SISE
|22,00
|1.219.772.377
|% 1,10
|
|EREGL
|27,86
|911.631.808
|% 0,00
|
|ASELS
|23,84
|697.256.941
|% -2,93
|
|SAHOL
|20,36
|573.234.208
|% -1,26
|
|ODAS
|3,16
|305.105.967
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,65
|394.584.922
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|170.134.771
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,54
|519.688.906
|% -2,62
|
|SISE
|22,00
|1.219.772.377
|% 1,10
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7128
|16,7221
|% -0,96
|
|Euro
|17,6794
|17,7015
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,4799
|20,5827
|% -0,85
|
|Frank
|17,3853
|17,4901
|% -0,93
|
|Riyal
|4,4429
|4,4652
|% -0,96
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|9,59
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.692
|-32,00
|
|Tam
|6.577
|6.671
|-191,00
|
|Yarım
|3.229
|3.263
|-93,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.631
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,48
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,42
|