***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:29
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055808
BIST
15:262.825
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -32,35
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.824
15:2617,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:2618,2240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0299
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:261.025,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,28
|Açılış
|: 1.024,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,61
BIST En Aktif Hisseler15:24
|CMBTN
|264,30
|35.022.777
|% 9,99
|
|INTEM
|88,15
|9.687.741
|% 9,98
|
|TRCAS
|12,78
|16.190.164
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|349.209.977
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.343.887
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.847.934
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,72
|21.309.312
|% -7,18
|
|GSRAY
|6,21
|332.700.890
|% -6,48
|
|THYAO
|64,10
|3.957.855.609
|% 0,79
|
|TUPRS
|296,50
|3.276.087.954
|% 3,13
|
|YKBNK
|5,45
|1.481.412.852
|% -0,55
|
|KARSN
|7,57
|1.331.269.929
|% 5,73
|
|AKBNK
|10,33
|1.329.282.858
|% 1,08
|
|YKBNK
|5,45
|1.481.412.852
|% -0,55
|
|TSKB
|3,76
|882.387.737
|% 7,12
|
|EKGYO
|3,54
|862.016.487
|% 0,57
|
|KARSN
|7,57
|1.331.269.929
|% 5,73
|
|ZOREN
|2,70
|432.145.100
|% 2,27
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9625
|17,9656
|% 0,04
|
|Euro
|18,2155
|18,2273
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,5645
|21,6727
|% -0,11
|
|Frank
|18,8379
|18,9514
|% -0,35
|
|Riyal
|4,7703
|4,7942
|% 0,02
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|6.858
|6.962
|-2,00
|
|Tam
|6.900
|6.950
|-6,00
|
|Yarım
|3.362
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,86
|95,86
|0,76
|