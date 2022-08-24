***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 17:49
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058169
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0510
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.021,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.021,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.999.581
|% 9,97
|
|ADEL
|31,76
|46.462.971
|% 8,03
|
|AVGYO
|3,13
|39.614.817
|% 5,03
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|KAPLM
|61,90
|1.614.956
|% -7,27
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|EREGL
|28,66
|2.066.857.593
|% -2,78
|
|ASELS
|25,36
|1.858.418.048
|% -2,39
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|DOHOL
|4,93
|1.005.240.294
|% -2,18
|
|ZOREN
|2,83
|528.484.462
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1494
|18,1538
|% 0,24
|
|Euro
|18,0631
|18,0832
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,3514
|21,4585
|% -0,07
|
|Frank
|18,7121
|18,8248
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8153
|4,8394
|% 0,14
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|2,91
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.853
|6.918
|2,00
|
|Yarım
|3.339
|3.382
|1,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,03
|
|B. Petrol
|99
|99
|-1,00
|
Seans Raporu
17:59
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