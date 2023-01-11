***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:33
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099909
BIST
10:384.922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -65,66
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.918
10:3818,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:3820,1987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0370
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:381.136,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.136,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:38
|SDTTR
|56,65
|3.119.036
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|869.532
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,68
|30.198.748
|% 7,41
|
|DOGUB
|11,28
|9.226.319
|% 6,52
|
|GOZDE
|21,06
|95.166.007
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|17.766.754
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|37.537.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|18,31
|9.061.133
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|THYAO
|131,50
|1.992.290.109
|% 0,23
|
|EREGL
|37,96
|1.056.538.384
|% 0,26
|
|ASELS
|57,45
|987.124.466
|% -1,20
|
|TUPRS
|476,90
|821.026.926
|% 0,34
|
|KRDMD
|18,12
|776.716.398
|% -0,11
|
|EKGYO
|8,48
|739.748.509
|% -0,24
|
|KATMR
|2,19
|146.038.830
|% -5,60
|
|YKBNK
|9,53
|480.651.238
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,12
|776.716.398
|% -0,11
|
|AKBNK
|16,92
|680.785.202
|% -0,65
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7824
|% 0,05
|
|Euro
|20,1885
|20,1987
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7879
|22,9022
|% 0,19
|
|Frank
|20,3123
|20,4347
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9863
|5,0113
|% 0,02
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,12
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,19
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.688
|7.754
|19,00
|
|Yarım
|3.734
|3.793
|9,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.896
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,70
|79,70
|-0,40
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, ALARK, ARCLK
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SASA, PGSUS
-
10:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 79 kaybederek (% -0.83 ) 4, 382
-
10:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, ONCSM, BALAT
-
10:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : POLTK, CEOEM, FLAP, GOZDE, VKING