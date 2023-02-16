***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 13:12
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114280
BIST
14:065.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 53,67
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:0618,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 19,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:0620,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0446
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:061.113,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.113,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:06
|OYAKC
|30,14
|207.274.339
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.002.651
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.015.383
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.537.229
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|27.473.969
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,44
|24.822.188
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.269.704
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|498.556.547
|% -9,94
|
|LIDER
|108,10
|42.463.046
|% -9,92
|
|KRONT
|69,80
|30.477.876
|% -9,76
|
|THYAO
|141,40
|6.383.972.558
|% 1,07
|
|EREGL
|43,36
|4.792.863.255
|% 4,94
|
|TUPRS
|626,20
|3.666.376.698
|% 8,92
|
|KRDMD
|19,23
|2.976.229.112
|% 9,95
|
|SISE
|44,50
|2.673.489.470
|% 4,22
|
|KRDMD
|19,23
|2.976.229.112
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,19
|2.448.950.623
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,26
|1.360.627.265
|% 3,58
|
|EKGYO
|7,41
|922.566.853
|% 2,92
|
|EREGL
|43,36
|4.792.863.255
|% 4,94
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8465
|18,8523
|% 0,02
|
|Euro
|20,1894
|20,2028
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6544
|22,7681
|% 0,21
|
|Frank
|20,3551
|20,4777
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0109
|5,0360
|% 0,03
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,53
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.578
|7.629
|-6,00
|
|Yarım
|3.702
|3.733
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,00
|
Seans Raporu
14:06
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14:21BOBET
Yüzde 5.32 oranında artışla 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 923, 588 adet işlem
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14:20SASA
Yüzde 5.62 oranında artışla 107.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 496, 251 adet işlem
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14:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 95 artarak (% 1.87 ) 4, 513
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14:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, KONYA, OYAKC, NUHCM, NIBAS, BRKO, CIMSA, BVSAN, CMBTN, AFYON
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14:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MACKO, HATEK, SKTAS