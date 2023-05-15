***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.05.2023 10:30
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151227
BIST
14:074.672
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -123,19
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:0719,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1045
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6769
En Düşük
19,3896
14:0721,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1992
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:071.272,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.272,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:05
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.195.822
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.164.167
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.373.850.027
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.726.003
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.416.287
|% -9,97
|
|THYAO
|135,10
|4.542.082.104
|% 1,89
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|GARAN
|29,80
|1.951.835.456
|% -9,97
|
|ASELS
|43,62
|1.643.982.807
|% 5,72
|
|SAHOL
|38,96
|1.615.603.721
|% -7,94
|
|EKGYO
|6,30
|1.374.772.666
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,25
|1.430.688.293
|% 5,86
|
|KOZAL
|18,15
|1.472.721.519
|% 7,52
|
|DOHOL
|8,00
|651.531.429
|% -9,60
|
|EREGL
|31,42
|2.131.066.887
|% 2,01
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6400
|19,6928
|% 0,66
|
|Euro
|21,3861
|21,4528
|% 1,00
|
|Sterlin
|24,5128
|24,6357
|% 0,98
|
|Frank
|21,8446
|21,9761
|% 0,64
|
|Riyal
|5,2261
|5,2523
|% 0,48
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|3,36
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,19
|
|Cumhuriyet
|9.313
|9.454
|-649,00
|
|Tam
|9.240
|9.516
|-513,62
|
|Yarım
|4.568
|4.664
|-200,00
|
|Çeyrek
|2.277
|2.332
|-93,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|0,08
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|0,19
|