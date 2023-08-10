***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2023 16:29
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183722
BIST
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17:207.547
En Düşük
|Değişim
|: -0,71%
|| -54,04
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2027,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0783
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0684
En Düşük
26,4619
17:2029,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2135
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:201.665,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.665,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TRCAS
|18,70
|308.395.438
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.602.818
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.187.110
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.153.013.247
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.789.309.149
|% -9,97
|
|THYAO
|261,90
|13.144.417.229
|% 0,73
|
|YKBNK
|16,17
|11.611.752.261
|% 0,81
|
|ISCTR
|17,85
|11.318.060.785
|% 1,25
|
|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
|
|ASTOR
|118,80
|7.046.252.038
|% 1,45
|
|YKBNK
|16,17
|11.611.752.261
|% 0,81
|
|SKBNK
|3,76
|2.321.801.134
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,85
|11.318.060.785
|% 1,25
|
|EKGYO
|8,67
|2.890.193.101
|% -4,30
|
|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0346
|27,0421
|% 0,19
|
|Euro
|29,8202
|29,8709
|% 0,81
|
|Sterlin
|34,4185
|34,5911
|% 0,52
|
|Frank
|30,8397
|31,0255
|% 0,58
|
|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,12
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,08
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,21
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33GOODY
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 613, 262 adet işlem
-
17:32MERIT
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 48.60 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 479 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PETKM, KOZAL
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -0.19 ) 6, 761
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BVSAN, SKBNK, FORTE, ONCSM, OYLUM, KENT, ULUFA, BRKSN, BRSAN, TETMT